Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρισκόταν η ΑΕΛ, τον οποίο τελικά βρήκε στο πρόσωπο του Νταβόρ Ταλέσκι.

Με τον 23άχρονο Σκοπιανό γκολκίπερ, που αγωνιζόταν στη Φινλανδία και συγκεκριμένα στη Χόνκα υπάρχει προφορική συμφωνία.

Ο υψηλόσωμος πορτιέρε αναμένεται άμεσα στη χώρα μας, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να πέσουν οι υπογραφές.

Το who is who

Ο Ταλέσκι είναι γεννημένος στις 19 Μαΐου 1995, έχει ύψος 1.93 και έχει αγωνιστεί στην Οκτόμπρι (1 συμμετοχή), Μέταλουρκ Σκοπίων (20 συμμετοχές), Ποντέμπα (39 συμμετοχές), Μπρεγκάλνικα και Χόνκα (15 συμμετοχές).

Παράλληλα έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του, έχοντας καταγράψει όμως, μόλις συμμετοχές.

Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, οι «βυσσινί» βρίσκονται σε αναζήτηση περιφερειακού επιθετικού, ο οποίος θα πλαισιώσει τους Μάρκο Νούνιτς και Γεβγένι Σικάφκα.

Τέλος, στο κομμάτι των αποχωρήσεων, η ΠΑΕ δεν έχει καταφέρει ακόμα να έρθει σε συμβιβασμό με τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζει για την συνέχεια του πρωταθλήματος της Super League.

sportime.gr