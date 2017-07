Μετά τον Λεοζίνιο άλλος ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή θα μετακομίσει στην Λάρισα. Ο λόγος για τον Εμάνουελ Περόνε ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΛ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού Emanuel Perrone.

Το who is who του Περόνε

Ο Εμάνουελ Περόνε γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1983 και ξεκίνησε την καριέρα του στην Ταγιέρες το 2002. Το 2004 μετακόμισε στην Τρουά και την επόμενη χρονιά ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ιωνικού. Το 2006 πήγε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, από όπου, μετά από 2 χρόνια, έφυγε για να συνεχίσει στον Ατρόμητο. Το πρώτο εξάμηνο του 2011 αγωνίστηκε στην κυπριακή Ανόρθωση και το καλοκαίρι του ίδιου έτους, μεταγράφηκε στον Αστέρα Τρίπολης. Ακολούθησε η Καλλονή, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια φόρεσε την φανέλα του Ηρακλή.