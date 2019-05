Στον «αέρα» παραμένουν αγρότες από Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα, που πήραν το ρίσκο να καλλιεργήσουν φέτος τεύτλα.

Μάλιστα όσο δεν κουνιέται φύλλο, σε σχέση με την αγοραπωλησία της ΕΒΖ, τόσο τους ζώνουν τα φίδια, διότι κινδυνεύουν, πλέον, εκτός από το να μην έχουν πού να δώσουν τη σοδειά τους, να χάσουν κι επιδοτήσεις.

Την ανησυχία τους τη θρέφει η αβεβαιότητα που απορρέει από το ό,τι ενώ έχει παρέλθει σχεδόν ένας μήνας από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της σποράς, δεν έχουν υπογράψει, ακόμη, συμβάσεις συνεργασίας με τον Λούκας Φέκερ και την ομάδα που τον πλαισιώνει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραληφθεί η προσδοκώμενη παραγωγή τεύτλων. Και αυτό δημιουργεί παρενέργειες.

Ο διαχειριστής του επενδυτικού κεφαλαίου Innovation Brain και ιθύνων νους του σχεδίου προσέγγισης του Fund «AnaCap Financial Partners» με σκοπό να το πείσει να χρηματοδοτήσει το πλάνο εξυγίανσης της ΕΒΖ ΑΕ, έχει διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να υπογράψει καμία σύμβαση, εάν δεν τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με την τράπεζα Πειραιώς, για τη μεταβίβαση της ζαχαροβιομηχανίας.

Πρακτικά αυτό σημαίνει, όπως μπορεί να αντιληφθεί κι ο πλέον αδαής, πως εάν κάτι «τσακίσει» στις συζητήσεις που γίνονται ή ο υποψήφιος «Λευκός Ιππότης», εν προκειμένω το fund AnaCap Financial Partners, κάνει πίσω γιατί δεν του βγουν τα «κουκιά» μετά την ολοκλήρωση του τεχνοοικονομικού ελέγχου (σ. σ. είχε ζητήσει περιθώριο έξι εβδομάδων και ο χρόνος όπου να ‘ναι εξαντλείται), καμπάνια το φθινόπωρο δεν θα γίνει στο Πλατύ κι οι παραγωγοί θα μείνουν με τη σοδειά στα χωράφια.

Μάλιστα, σε μια τέτοια περίπτωση δύσκολα θα μπορέσουν οι αγρότες να ζητήσουν συνευθύνη από τη ζαχαροβιομηχανία ή την πολιτεία, στη λογική ότι τον σπόρο τον παρέλαβαν από τα εργοστάσια της ΕΒΖ και άρα, εμμέσως, τους άναψαν πράσινο φως να καλλιεργήσουν. Και αυτό γιατί όπως τονίστηκε στην Agrenda όταν πήραν το σπόρο, υπέγραψαν ένα έγγραφο στο οποίο συμφωνούν πως τους εξηγήθηκε επαρκώς και κατανόησαν ότι η συνεργασία τους είναι με την Zapana Enterprises Ltd και πως αν υπάρξει παραγωγική διαδικασία το 2019 αυτή δεν θα είναι από την ΕΒΖ ΑΕ.

Χωρίς συμβάσεις ίσως απειληθούν και επιδοτήσεις

Η οικονομική καταστροφή ωστόσο θα λάβει ανυπολόγιστες διαστάσεις, εάν δεν βρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί ένας ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος που έχει αρχίσει να αναδύεται στο προσκήνιο και έχει να κάνει με την τύχη των επιδοτήσεων από ιστορικά δικαιώματα και τη συνδεδεμένη.

Όπως πληροφορούμαστε, στο παρελθόν οι παραγωγοί προκειμένου να μπορούν να δηλώσουν τις τευτλοκαλλιέργειές τους στο ΟΣΔΕ, έπρεπε να διαθέτουν υπογεγραμμένη σύμβαση συνεργασίας ότι έχουν πού να παραδώσουν τη σοδειά τους, την οποία τους την παρείχε η ΕΒΖ. Φέτος, ωστόσο, η ζαχαροβιομηχανία έχει αποστασιοποιηθεί από το εγχείρημα και όπως προειπώθηκε, η πλευρά Φέκερ δεν συναινεί να υπογράψει τέτοιο έγγραφο, χωρίς, πριν, να έχει αποκτήσει την ΕΒΖ.

Παραγωγός που μίλησε στην Agrenda, υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν έκρυψε την αγωνία και το φόβο του για τον κίνδυνο, εξαιτίας αυτού του λόγου, να χαθούν οι ενισχύσεις.

Χρόνος προς το παρών υπάρχει ακόμη για να ανατραπεί, επί τα βελτίω, η κατάσταση, καθώς η πρόταση εξυγίανσης που έχει καταθέσει για την ΕΒΖ η Πειραιώς θα συζητηθεί στις 10 Ιουνίου. Οπότε μέχρι τότε ίσως και να έχουν τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του στρατηγικού επενδυτή και της πιστώτριας Τράπεζας. Επίσης, η προθεσμία για το ΟΣΔΕ φαίνεται πως θα πάει και μετά τα μέσα Ιουνίου. Έτσι, ακόμη και στο δυσμενές σενάριο, είναι πιθανό -αν και δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ στο παρελθόν ανάλογο πρόβλημα- να βρεθεί τρόπος να δηλωθούν τα αγροτεμάχια κανονικά και να μην κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις.

Με έξοδα των αγροτών τα φυτοπροστατευτικά, δωρεάν ο σπόρος

Από εκεί και πέρα, μικροπροβλήματα, διαπιστώνονται και σε σχέση με την εξέλιξη της καλλιεργητικής σεζόν, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν πως φυτοπροστατευτικά δεν δόθηκαν στους παραγωγούς, οι οποίοι τα αγόρασαν από την τσέπη τους για να κάνουν τις αναγκαίες επεμβάσεις στα πάνω από 15.000 στρέμματα που έχουν σπαρθεί φέτος σε Λάρισα, Αλεξάνδρεια, Γιαννιτσά, δυτική Μακεδονία, Σέρρες και Ορεστιάδα.

Μόνο θετικό στην υπόθεση είναι ότι ο σπόρος δόθηκε δωρεάν στους παραγωγούς από την Zapana Enterprises Ltd του Λούκας Φέκερ, στον οποίο η ΕΒΖ σχεδόν τον χάρισε, αφού, όπως μαθαίνουμε, τιμολόγησε το κάθε «U» (σ. σ. αντιστοιχεί σε σπόρο για σπορά 6-7 στρεμμάτων) με 3 ευρώ, όταν στην αγορά λέγεται πως η τιμή του είναι στα 60 ευρώ.

Πιστώθηκαν τα 85 ευρώ ανά στρέμμα από το deminimis

Στα συν είναι επίσης πως τη Μεγάλη Εβδομάδα δόθηκε η αποζημίωση από το καθεστώς deminimis στους περίπου 370 τευτλοπαραγωγούς της περσινής καλλιεργητικής περιόδου, η οποία ήταν 85 ευρώ το στρέμμα, ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα η εξόφληση της περσινής σοδειάς, η οποία μαζί με τα ασυγκόμιστα του 2017 στον Έβρο, αντιπροσωπεύουν ένα ποσό της τάξης των 2,3 εκατ. ευρώ.

Λεωνίδας Λιάμης (agronews.gr)