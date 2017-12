Ο ΟΠΕΚΕΠΕ οργανώνει εκδήλωση για το RECAP στο Παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Λάρισα στις 11/12 και ώρα 11:00 με 13:30.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Personalised public services in support of the implementation of the new CAP (RECAP)» αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής η οποία βοηθά τους αγροτικούς συντελεστές (αγρότες, συμβούλους κλπ) να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και του Πρασινίσματος μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων τηλεπισκόπησης και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ITC).

Στην εκδήλωση, η οποία απευθύνεται στα μέλη του Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε., στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, στις Εταιρίες Πληροφορικής, στους Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου, στους Αυτοδιοικητικούς Φορείς κλπ θα παρουσιαστεί η νέα πλατφόρμα και θα επιδιωχθεί η συμμετοχή πιλοτικών χρηστών για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητάς της.